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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

محو الأمية
محو الأمية
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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية،باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت ادارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وبحضور  صباح عبد العزيز مدير الخدمة العامة ومسئول محو الأمية بمديرية التضامن وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية للوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى  لعدد 176 من المواطنين  بنطاق حي المنتزة أول الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدراتهم التعليمية ومدي احتياجهم للالتحاق بفصول محو الاميه واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار  تنفيذ خطة الدولة للقضاء على الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري اعمالًا لخطة مصر 2030.

الهيئة العامة لتعليم الكبار القضاء على الأمية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المشروع القومي لمحو الامية خطة مصر 2030