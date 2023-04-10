معرض «عدسة الفن الإسلامي» غدًا في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرضًا بعنوان: «عدسة الفن الإسلامي»، بالتعاون مع نادي عدسة وذلك غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 12،00 ظهرًا؛ بمتحف الآثار بالمكتبة.

يضم المعرض اللقطات التي حصدت المراكز الأولى على خلفية المسابقة التي أقامها نادي عدسة لرصد روائع وجماليات الفن الإسلامي في ربوع مصر والعالم.

ويهدف المعرض إلى دعم دور وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في الجهود المبذولة لوضع مصر في مقدمة الوجهات السياحية العالمية، والارتقاء بمفهوم الصورة الوثائقية، وإعادة إحياء طباعة الأعمال الفوتوغرافية.

كما يهدف إلى الترويج للقطات الفائزة، ومن ثم استخدامها في المنشورات الترويجية التي تصدرها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وكذلك استخدامها للعرض على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات متخصصة من أجل الوصول لأكبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتناول المعرض ثلاثة محاور وهي: العمارة الإسلامية التي تعرض التصوير الداخلي والخارجي لأشهر المنشآت المعمارية الإسلامية مع الاهتمام بإبراز جماليات المعمار الإسلامي والزخارف البديعة التي حوتها تلك المنشآت، وكذلك المقتنيات الأثرية والتراثية من تصوير للطبيعة الصامتة للمقتنيات الأثرية المحفوظة في المتاحف المصرية والعالمية أو لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة، وأيضًا مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المعظم وتصوير الحياة اليومية في العالم العربي والإسلامي، التي تعبر عن المظاهر الاحتفالية للشهر الكريم والعيد في الشوارع والأماكن العامة أو الخاصة.