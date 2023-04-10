تعرف على مواعيد امتحانات لجميع المراحل التعليمية بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اليوم الإثنين اعتماد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢والتى تبدأ فى 2 مايو المقبل.

وقد أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ من يوم ٦ إلى ١٠مايو، وفي المرحلة الإعدادية العامة، الأول الإعدادي من يوم ٢ إلى ١١ مايو، والثاني الإعدادي من ٣ إلى ١١مايو، والثالث الإعدادي من ١٣ إلى ١٨مايو، والإعدادية المهنية، في الصف الاول الاعدادي المهني من ٢مايو إلى ١١مايو، والصف الثاني الإعدادي المهني من ٣ إلى ١١مايو، والصف الثالث الإعدادي المهني من ١٣ إلى ١٨مايو.

وأضاف أنه في المرحلة الثانوية العامة ، الصف الاول الثانوي العام من ٦مايو إلى ١٧مايو، والصف الثاني الثانوي العام من ٧ مايو إلى ١٨ مايو، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من ٦مايو إلى ٧ مايو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من ٦ إلى ٨ مايو.

وأشار إلى انه في مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من٦ الي ٩مايو، والاول والثاني الاعدادي مكفوفين من٦ الي ١٠مايو والثالث الاعدادي مكفوفين من١٣ الي١٨مايو، والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من ٦ الي١٧مايو والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من٧ الي ١٨مايو.

واوضح أنه في مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من ٦ الي ٩مايو، ومن الصف الخامس الي الثامن من ٦ الي ٨ مايو، والصفوف الاول والثاني الاعدادي من٦ الي ١٠مايو، والصف الثالث الاعدادي من١٣ الي ١٨مايو، والصف الاول الثانوي من٦الي ١٨مايو، والصف الثاني الثانوي من ٧ الي ١٨مايو، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من ٢الي ١٨مايو والصناعي من ٢ الي١٨مايو، والتجاري من ٢الي ١٨مايو.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ان هناك 1مليون و500 الف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.