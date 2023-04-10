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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الوطني ‏الفلسطيني: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية

‏رئيس المجلس الوطني
‏رئيس المجلس الوطني ‏الفلسطيني روحي فتوح
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قال ‏رئيس المجلس الوطني ‏الفلسطيني روحي فتوح، إن تزعُّم ومشاركة وزراء من حكومة نتنياهو أمثال سموترينش وبن غفير وعدد من أعضاء "الكنيست" مسيرة المستوطنين، يعتبر امتدادا لاستعراض هويتهم الإجرامية، وتحديا واستفزازا الشعب الفلسطيني.

وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذه المشاركة تعد "امتدادا لحملات تصعيد حكومة الارهاب الإسرائيلية المتواصلة التي تشعل وتجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجارات التي يصعب السيطرة عليها، كما أنها تندرج في إطار شرعنة الاستيطان وتكريس ضم مناطق بالضفة الغربية وإلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني".

وتابع أنها "تحد سافر لمواقف الدول وإداناتها سياسة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي".

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي‎ فتوح حكومة نتنياهو سموترينش مسيرة المستوطنين الشعب الفلسطيني