بايرن ميونيخ يعلن غياب موتينج عن مواجهة السيتى بدورى الأبطال

أعلن نادي بايرن ميونخ الألمانى، اليوم الإثنين، غياب إريك ماكسيم تشوبو موتينج عن موقعة مانشستر سيتي، والتى تنطلق فى تمام التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء، وذلك على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ونشر نادى بايرن ميونخ الألمانى، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بياناً قال فيه: "لن يسافر إريك ماكسيم تشوبو موتينج إلى مانشستر مع الفريق؛ بسبب معاناته من إصابة في الركبة".

ويشهد هذا الموسم تألق غير مسبوق لتشوبو موتينج، صاحب الـ34 عامًا ، وذلك على الصعيد الفردي مع بايرن ميونخ، الذي سجل معه 17 هدفًا، وصنع 4 آخرين خلال 28 مباراة.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الترتيب في الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، متفوقا بنقطتين على بوروسيا دورتموند صاحب الوصافة.