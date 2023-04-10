إسرائيل تواصل غلق الحرم الإبراهيمي ومنطقة بوسط الخليل

الإثنين 10/أبريل/2023 - 03:18 م

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، غلق الحرم الإبراهيمي، في مدينة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، وأغلقت أيضًا وسط مدينة "الخليل"، لتأمين احتفالات المُستوطنين، في خامس أيام. عيد الفصح اليهودي، الذي ينتهي بعد غد الأربعاء.

وقالت مصادر فلسطينية ب الخليل ِإن الحرم الإبراهيمي مُغلق منذ أمس أمام المصلين المسلمين، وإن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم، لتأمين احتفالات المستوطنين ب عيد الفصح اليهودي فيه وفي باحاته.

وأضافوا أن القوات دفعت كذلك بتعزيزات عسكرية واقتحمت وسط المدينة، وأغلقت العشرات من المحال التجارية في "باب الزاوية" مركز مدينة الخليل التجاري، والطرق المؤدية إلى السوق المركزية في مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري في الشارع.