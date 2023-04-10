وزير الري: نحرص على دعم البحث العلمي

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الري، حرص الوزارة على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة تحديات ندرة المياه والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد أحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال دراسات وبحوث المياه.

وأشار الدكتور سويلم خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، إلى أن التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية تتطلب رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى، حيث سيصبح مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية التابع للوزارة مركزا إفريقيا للتدريب يتم خلاله تدريب المعنيين بالمياه من المتدربين الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية .

وأشار الدكتور سويلم، إلى ما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، وضرورة العمل علي إيلاء الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء، والعمل على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه ، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتحلية المياه ، وسُبل التوصل لطرق أقل كُلفة فى التحلية، مع استخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمة ، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه .



وأشار إلي ما تواجهه مصر ودول العالم من تحديات ناتجة عن تغير المناخ ، الأمر الذي يستلزم تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية ، وزيادة الاهتمام العالمي بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء وهو ما دفع مصر لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ الماضى COP 27 .