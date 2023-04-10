برلماني: تعزيز الدولة عوامل نجاح مشروعات الزراعة خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي

ثمن النائب محمد صلاح البدري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف فى مشروعات الزراعة والري والإنتاج، موضحا أن القيادة السياسية أولت هذا القطاع اهتمام غير مسبوق ولم يناله من قبل وذلك إدراكا منها لاهميته وقدرته في تعزيز صمود الدولة.

وأضاف البدري في بيان صادر عنه أن الأزمات المتعاقبة التي شهدها العالم بدءا من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الحرب الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية القطاع الزراعي في مواجهة العديد من مخاطر وإضرابات جراء تأثير الأزمة الغذائية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ إن مواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حالياً في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، يأتي مواكبا لشعار الدولة المصرية الذي رفعته سابقا وهو من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، وبالتالي كان الاهتمام بالقطاع الزراعي متزايدا.