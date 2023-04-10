محافظ أسوان يكلف بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات ممشى أهل مصر والمنطقة الطابية الأثرية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر.

ويشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم منها الكورنيش الجديد بطول 9 كم، بدءًا من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم، حيث يشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 متر، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم على 3 مستويات لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بهذه البانوراما الجمالية والإبداعية المتكاملة.

كما قامت نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية والأثرية والذى يشمل إنشاء بوابة رئيسية، و4 بوابات فرعية، وأسوار، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر، بالإضافة إلى توسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات إنتظار مخططة للقضاء على الإختناق المرورى بوسط المدينة، فضلًا عن تطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءة وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.

وخلال متابعة الأعمال بمنطقة الطابية وجهت نائب المحافظ بالإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذه المشروعات وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لها، على أن يتم فى منطقة الطابية نهو أعمال الباركنج، وتنفيذ المداخل بعد تطوير البوابات، مع الانتهاء من الجزء السطحى لتيسير الحركة المرورية بالشكل المطلوب.

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