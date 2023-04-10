بالفيديو.. "الزراعة" تنصح بتأخير زراعات محاصيل العروة الصيفية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن الفترة الحالية من 10 إلى 14 أبريل تعتبر فترة ضم القمح وحصد البطاطس، وبعض العمليات التي تتم في بساتين الفاكهة والتعامل مع الخضر الصيفية المنزرعة.

وأضاف "أبواليزيد" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه يجب الحرص مع موجات وتقلبات الطقس السيئ سواء ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، موضحًا أنه لا بد من تأخير زراعات محاصيل العروة الصيفية، لعدم تأثير التقلبات الجوية، ووجود موجة برد، قد يكون لها تأثير سلبي على المحاصيل.

وتابع أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أنه ننصح أهالينا من مزارعي البطاطس، بتغطية المحاصيل، لحمايتها لو حدث تساقد أمطار في بعض المحافظات خلال تلك الأيام، ونوصي بوقف عمليات رش المحاصيل سواء بالمخصبات الزراعية أو المبيدات حتى يوم الجمعة القادمة.