بالصور.. فرع ثقافة الجيزة يواصل فعاليالت ليالي رمضان

نظم فرع ثقافة الجيزة حفلا فنيا بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

أحيا الحفل كورال مركز الجيزة الثقافي بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، حيث قدم باقة من أجمل الأغاني الرمضانية والابتهالات والأناشيد الدينية منها: فيها حاجة حلوة، قمر سيدنا النبي، صلوا عليه، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الطرب الأصيل منها: مال القمر ماله، طير بينا يا قلبي، يا مصطفى.

واختتم الحفل بكلمة لرئيس جامعة حلوان، تقدم خلالها بالشكر لثقافة الجيزة والكورال الغنائي لإحيائهم الحفل ومشاركاتهم البهيجة، مهنئا الجمع الحضور بشهر رمضان المبارك، ثم تكريم الفريق الفائز من طلاب الكلية في بطولة كرة القدم.

جاء ذلك بحضور د. سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، د. عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية، د. عبد اللطيف صبحي وكيل الكلية، د. نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، د. كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، وباقة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والكليات التابعة، وطلاب كلية التربية الرياضية.

وضمن برنامج ليالي رمضان، الذي ينظمه الفرع بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، قدمت مكتبة الدقي الثقافية عرضا فنيا للتنورة التراثية على أنغام الأغاني الرمضانية، مع عرض عرائس الماسكات، بجانب ورشة حكي بالعرائس القفازية عن فضل شهر رمضان المبارك، كما قدم الفنان سيد هدهد ورشة فنون تشكيلية للنحت الورقي لعمل مجسمات للمسحراتي وراقص التنورة، وأقام الفنان منصور يونس ورشة لتعليم رسم البورتريه.

وفي سياق آخر احتفى مركز طفل المنيرة الغربية بيوم اليتيم بالتعاون مع نادي الغابة هليوبليس، تضمنت فقرات الاحتفال ورشة فنية للرسم على الوجوه، وعرض عرائس ماريونيت، إلى جانب مسابقة ثقافية وتوزيع هدايا على الأطفال، بينما أقامت مكتبة امبابة ورشة فنون تشكيلية لعمل أشكال زخرفية من القص واللصق مع أطفال جمعية رعاية شلل الأطفال، بمشاركة د. دينا مغيث وولاء محمود.

وفي مكتبة الصف الجديدة قدم كرم ربيع محاضرة بعنوان "التكنولوجيا وأثرها الإيجابي والسلبي على المجتمع"، متناولا التطور الذي يشهده العصر في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وتطور شبكة الإنترنت مرورا بالجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث الذي يتميز بظهور شبكات التواصل الاجتماعي، كما تحدث ربيع عن مميزات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كونها وسيلة سريعة وسهلة لنقل المعلومات والأخبار، وأضاف ان تلك الوسائل تكون نقمة وخطرا كبيرا على المجتمع اذا تم استخدامها في بث الأكاذيب والشائعات والأخبار المغلوطة التى من شأنها أن تضر بالمصلحة العامة للمجتمع.

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