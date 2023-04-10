طرح الإعلان الدعائي لفيلم ابن الحاج أحمد قبل عرضه في موسم عيد الفطر

أطلقت شركتا الطاهر ميديا برودكشن وسينرجي، الإعلان الدعائي لفيلم ابن الحاج أحمد من بطولة نجم الكوميديا شيكو، والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

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كوميديا من ماركة شيكو المميزة تمزج بين كوميديا الشخصية وكوميديا الموقف والإفيه الذكي كل ذلك في وجبة واحدة يقدمها فيلم ابن الحاج أحمد، كما يظهر من الإعلان الدعائي. تجربة جديدة ومختلفة يقودها نجم الكوميديا شيكو في فيلمه الجديد مع مجموعة من أبرز النجوم الكبار والشباب.

يجسد شيكو شخصية شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة ويدخل معهم في معارك ومواجهات طاحنة تدور في إطار كوميدي. مفاجآت عديدة يحملها الفيلم الذي يظهر فيه شيكو بشخصيات مختلفة مقتبسة من أفلام سينمائية شهيرة فنراه بشخصية سوبر مان، وشخصية فايكنج وشخصية محارب من العصور الوسطى. تنويعة مميزة ومشوقة وتعد بفيلم مختلف عن كل ما قدمه شيكو في مسيرته الفنية حتى الآن.



فيلم ابن الحاج أحمد هو البطولة المنفردة الأولى لشيكو بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع النجم هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

يعود شيكو في فيلم ابن الحاج أحمد للتعاون مع مخرج الكوميديا البارز معتز التوني، بعد تجربة ناجحة في مسلسل اللعبة، وفيلم الكوميديا الذي حقق نجاحا كبيرا سمير وشهير وبهير.

يشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم، ويقوم بالحملة التسويقية للفيلم شركة MAD Solutions.