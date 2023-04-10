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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد الأردني يستعرض مع نظيره الياباني تعزيز التعاون بين البلدين

الأمير الحسين بن
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
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استعرض الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، في طوكيو، اليوم الاثنين، مع الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان، والأميرة كيكو كواشيما ولية عهد اليابان، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين تم خلال اللقاء  اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في سياق آخر، التقى ولي العهد الأردني في طوكيو مع قادة أعمال ورياديين أردنيين مقيمين في اليابان، وتبادل الحديث مع الحضور حول تجاربهم وما حققوه من تقدم بمجالات أعمالهم واختصاصهم في الطب والهندسة المعمارية والتصميم الحضري وإدارة المشاريع وبرمجة حلول تكنولوجيا المعلومات وإدارة العقارات التجارية والسكنية وتصميم النماذج المعمارية ثلاثية الأبعاد وتدريس التخصصات الجامعية الإنسانية والعلمية. حضرت اللقاء السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

الأمير الحسين ولي العهد الأردني اليابان الأردن