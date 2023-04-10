ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية

جانب من البيان
جانب من البيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

وأضاف “الفقي”: الإجراءات الاحترازية اللازمة  ستبدء من اليوم الإثنين 10 أبريل الجاري، وحتى الأربعاء 12 أبريل ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على أغلب المحافظات ومن ضمنها محافظة الجوار "البحر الأحمر"، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

إجراءات الاحترازية استقرار الاحوال الجوية إحياء أبريل الاستقرار الارصاد الجوي الاستعداد