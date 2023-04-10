مايان السيد بصحبة النجمة يسرا تلحقان بمنى زكي في دمياط

تلعب محافظة دمياط دوراً مهماً في دراما رمضان هذا العام، حيث استُخدمت كموقع جغرافي يساهم في تغيير مسار أحداث مسلسلي 1000 حمد الله ع السلامة وتحت الوصاية، إذ قامت مايان السيد بزيارة دمياط بصحبة والدتها النجمة يسرا وشقيقها أدهم الشرقاوي، بالتزامن مع تواجد منى زكي بنفس المدينة ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية.

وبالطبع تختلف أسباب كل منهما وراء زيارتها لدمياط، فقد ذهبت سماح (مايان السيد) مع أسرتها وبرفقتهم عنبة وشيماء سيف وسماء ابراهيم في مغامرة لاستكمال البحث عن جدتهم نانا سوسو والتي يبدو أنها تعيش منذ مدة طويلة في مدينة رأس البر، التي أثارت إعجاب الجميع من شدة جمالها، بينما تذهب حنان (منى زكي) إلى دمياط كملجأ محفوف بالمخاطر، حيث استقرت في مدينة عزبة البرج التي تشتهر بصناعة السفن والمراكب، وذلك بعد هروبها من محافظة السويس في محاولة منها لحماية أطفالها من أهل زوجها الذين يحاولون نهب حقهم في الميراث.

جدير بالذكر أن مايان السيد قد التقت مع النجمة منى زكي من خلال موسم رمضان 2021 في مسلسل لعبة نيوتن، إخراج تامر محسن، وشاركهما البطولة محمد ممدوح، محمد فراج وسيد رجب، وجسدت فيه مايان شخصية يارا التي يقع على عاتقها مسؤولية والدتها المريضة في غياب شقيقتها الكبرى هنا (منى زكي) بعد سفرها إلى أمريكا.