مشادة بين هدى المفتي ووالدتها في مسلسل الصندوق

تواصل النجمة الشابة هدى المفتي ظهورها المميز في مسلسل الصندوق الذي ينافس في النصف الثاني من الموسم الرمضاني لهذا العام. وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل مواجهة حادة بين نور (هدى المفتي) ووالدتها أميرة (كريمة منصور) بسبب رفض نور الهجرة إلى كندا برفقة والدتها وزوج والدتها، وتصميم نور على تجاهل موعد مقابلة السفارة الكندية وهو الموعد الذي طالما ذكرتها والدتها بأهمية حضوره.

يبدو من سياق الأحداث في الحلقات الأولى من المسلسل، أن العلاقة بين نور (هدى المفتي) ووالدتها أميرة (كريمة منصور) بها كثير من التوتر الناتج عن انفصال والديها وسيطرة والدتها على حياتها وعدم وجود مساحة تفاهم بينهما، وقد كانت ذروة توتر العلاقة بينهما خلال مشهد المواجهة المؤثر بالحلقة الرابعة، والذي قدمت فيه هدى المفتي أداءً مميزا، وانتهت المواجهة بخلاف عميق بين نور ووالدتها أميرة، واضطرار نور إلى ترك بيت والدتها، والانتقال للعيش مع والدها.

تدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.