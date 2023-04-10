جامعة طنطا: إجراء أول عملية جراحية لتطويل أوتار الطرفين السفليين لطفل مصاب بشلل دماغي

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن إجراء أول عملية جراحية بنجاح بمستشفى الجراحات الجديد لتطويل أوتار الطرفين السفليين لطفل مصاب بشلل دماغي وتشوه في الطرفين السفليين واعوجاج في القدمين.

وأشاد “ذكى” بدقة ومهارة الفريق الطبي المشارك فى إجراء الجراحة، مثمنا جهود كافة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين فى بالمستشفيات الجامعية فى خدمة المرضى فى محافظات وسط الدلتا، موضحا ان نجاح الجراحة يأتى نتاج التجهيزات الطبية المتميزة بمستشفى الجراحات الجديد التي تضاهى المستشفيات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن قياس أداء المستشفيات الجامعية تضاعف مرتين خلال عامين مما يعكس جودة الأداء بالمستشفيات الجامعية، موصيًا الأطقم الطبية بتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى للمرضى.

وأعرب الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن خالص شكره للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لدعمه الدائم لقطاع المستشفيات الجامعية، مثمنًا جهود الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى الجديد التي تعد صرحًا طبيًا يضم ٧٥٠ سريرًا و٨٠ سرير عناية مركزة جراحية و١٨ غرفة عمليات، وتعتبر وحدة المناظير بالمستشفى من اكبر الوحدات مقارنة بمثيلاتها على مستوى الشرق الاوسط.

ومن جانبه وجه الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الشكر للأطباء وهيئة التمريض على الجهد المبذول وتحت ضغط تضاعف عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الطبية.

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