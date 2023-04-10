وزير الاتصالات: توفير برامج ومبادرات تدريبية لإتاحة المزيد من الكوادر لسوق العمل

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود الوزارة لدعم الشركات الناشئة، وذلك خلال اللقاء الذى نظمته الوزارة بمركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل، مع مجموعة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات التكنولوجية الناشئة وذلك ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة.. تواصل مستمر" لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التى تواجه رواد الأعمال.

أشار إلى أن الوزارة تدعم الشركات الناشئة من خلال أربعة محاور رئيسية وهى المحور الأول: النفاذ إلى القطاع الحكومى من خلال نفاذ تسويقى لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومى، أو تيسير الإجراءات التى تتطلبها الجهات المختلفة

وأوضح أنه عقب اللقاء السابق مع رواد الاعمال فى العام الماضى تم بدء التعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الإجراءات للشركات الناشئة، كما يتم التعاون حاليا مع هيئة الاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر، والسماح بتسجيل مقر الشركات الناشئة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، كما يتم حاليا التعاون مع مصلحة الضرائب لتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية.

وأشار إلي أن المحور الثانى يتمثل فى النفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل التى تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما سيتم إتاحة "بنك المهارات" من خلال "إيتيدا" والذى يضم الموارد البشرية التى تلقت التدريب من الوزارة لكى تستطيع الشركات الناشئة التواصل معها؛

وأوضح أنه يتم العمل على انشاء معمل لإبداع التطبيقات الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، يتم من خلاله دعوة مجموعة من الشركات الناشئة لتصميم برامج سيتم الاستعانة بها فى مختلف إجراءات العمل الحكومي وعند نجاحها سيتم التعاقد معها، كما سيتم تدريب كوادر الشركات الناشئة على احتياجات جهات الحكومة من تطبيقات وحلول.

ولفت إلي ان المحور الثالث يتمثل فى النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال المعارض التى تقام بالخارج لإتاحة الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وحلولها؛ مضيفا أنه سيتم تنظيم محافل تشبيك نوعية يتم من خلالها دعوة الشركات الناشئة والجهات العاملة فى كل قطاع لتسهيل نفاذ هذه الشركات لكافة القطاعات؛ والمحور الرابع يتمثل فى النفاذ إلى الاستثمارات من خلال التعاون مع البنك المركزى وهيئة الاستثمار لإتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية؛ كما تم التعاقد مع شركة "بلج اند بلاى لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية - قصر السلطان حسين كامل و500 لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية - الجيزة لتوطين هذه الخبرات فى مصر، وتنمية الاستثمارات فى الشركات الناشئة، وزيادة أعداد لشركات التى يتم احتضانها فى المراكز، وتدريب شباب من مختلف المحافظات على إدارة مراكز إبداع مصر الرقمية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" لتقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة حيث من المستهدف الوصول إلى 30 مركزا على مستوى الجمهورية؛ موضحا أنه تم افتتاح 8 مراكز ومن المقرر افتتاح 17 مركزا جديدا فى 2023 على أن يتم افتتاح باقى المراكز خلال 2024.