ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يكرم الأمهات المثاليات ضمن مسابقة الديوان العام

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأمهات المثاليات الفائزات ضمن مسابقة ديوان عام المحافظة والتي يتم تنظيمها كل عام لاختيار الأمهات المثاليات والقدوة على مستوى الديوان العام ، واللاتي يتم اختيارهن من خلال لجنة لفحص أوراق المتقدمين وفقاً لشروط المسابقة ، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم .
حيث كرم محافظ المنوفية ( 5 أمهات مثاليات وأم من ذوي الهمم ) وهم  السيدة / سلوي أحمد السيد ، السيدة / كريمة السيد مصطفي ، السيدة / أميمة محمد شبل ، السيدة / ألطاف علي عبد الحميد ، السيدة / سمية محمود منصور ، السيدة / صباح محمد عبد المحسن ، وتم تسليمهن شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لقصص كفاحهن .
فيما أكد محافظ المنوفية أن الأحتفال بعيد الأم يأتي إيماناً بمكانتها وعرفاناً بدورها الأصيل في بناء الأمم ، وتأكيداً على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف ، مشيدا بإنجازات هؤلاء الأمهات وأدوارهن البطولية في الحفاظ على أبنائهن واستقرار أسرهن ، لافتاً أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

IMG-20230410-WA0025
IMG-20230410-WA0025
IMG-20230410-WA0029
IMG-20230410-WA0029
IMG-20230410-WA0028
IMG-20230410-WA0028
IMG-20230410-WA0020
IMG-20230410-WA0020
IMG-20230410-WA0019
IMG-20230410-WA0019
IMG-20230410-WA0026
IMG-20230410-WA0026
IMG-20230410-WA0023
IMG-20230410-WA0023
IMG-20230410-WA0022
IMG-20230410-WA0022
IMG-20230410-WA0021
IMG-20230410-WA0021
IMG-20230410-WA0027
IMG-20230410-WA0027
IMG-20230410-WA0024
IMG-20230410-WA0024
الامهات المثاليات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية ذوي الهمم محافظ المنوفية