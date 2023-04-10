رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل الارتقاء بالخدمة الطبية وتطبيق معايير الجودة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا موسعا بالمستشفيات الجامعية لبحث سبل الارتقاء بالخدمة الطبية وتطبيق معايير الجودة المطلوبة لذلك ،بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية والدكتور ناصر عبد الباري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات الجامعية.

أكد القاصد في بداية الاجتماع، حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لتطوير منظومة الصحة في مصر،مع تطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر، مشيرا إلى التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة للنهوض بالخدمة الصحية بمحافظة المنوفية .

وناقش القاصد مع مديري المستشفيات آليات تقديم خدمة طبية مميزة وكيفية سير العمل بالمستشفيات الجامعية في المرحلة القادمة وكيفية استغلال الأماكن المتاحة بالأقسام وتجهيزها لخدمة المرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية.

كما ناقش الاجتماع الخطط التنفيذية للمشاريع القائمة مثل تعلية المستشفيات وتشطيب وتجهيز مبني العيادة الخارجية الجديد .

وأكد ضرورة الإنتهاء من هذه المشاريع وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، بالإضافة إلي وضع آليات للتعامل مع مرضى الطوارئ ومناقشة آليات القضاء علي قوائم الانتظار في بعض الأقسام.

و أكد القاصد، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة بالأقسام وضرورة تواجد الأطباء بين المرضي بصفة مستمرة عن طريق تكليف طبيب بكل قسم لعمل مرور دوري علي حالات القسم .

وأشار رئيس الجامعة، إلي ضرورة الإلتزام بمعايير الجودة بالمستشفيات واستغلال نقاط القوة بها واستثمارها لصالح المرضي، مؤكدا أن أقسام مستشفيات جامعة المنوفية تمتلك كوادر طبية مدربة وأجهزة طبية تضاهي المستشفيات العالمية وخاصة أقسام الجراحة والعظام والمسالك.

وشدد علي ضرورة وضع رؤية واضحة وخطة مستقبلية للعمل لأحداث نقلة نوعية في الأداء والبحث العلمي بالمستشفيات مع ضرورة الاستفادة بخبرات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة المعتمدة و إيفاد شباب الأطباء إليها للتدريب ونقل وتبادل الخبرات.

وأجري الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة يرافقه نائب رئيس الجامعة و عميد الكلية ووكلاء الكلية، وفريق إدارة المستشفيات الجامعية جولة لتفقد ومتابعة أعمال التحديث و التطوير بكلية الطب والمستشفيات الجامعية.