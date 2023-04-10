البورصة: تعديل عرض الأصباغ الإماراتية للاستحواذ على باكين للبويات إلى 39.8 جنيه للسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الإصباغ الإماراتية للاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة باكين للبويات ليصبح 39.80 جنيه/سهم بدلاً من 37.75 جنيه/سهم و كذا قد تم مد فترة سريانه هو وعرض الشراء المنافس المقدم من شركة ايجل كيميكالز لمدة 5 أيام عمل اضافيه من فترة السريان السابقة التي تنتهى في 19/4/2023

وطالبت البورصة شركات السمسرة بتعديل أوامرها المسجلة بسوق الصفقات الخاصة طبقاً لسعر العرض الجديد.



وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه بالإشارة الى موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 19/3/2023 على نشر اعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء حتى 100% من اسهم الشركةالبويات والصناعات الكيماوية باكين.

تابعت: نود الاحاطة الى انه ورد الى الهيئة كتاب من مقدم العرض برغبته فى تعديل سعر عرض الشراء ليصبح 39.8 جم للسهم بدلا من 37.75 جم للسهم مع الإبقاء على باقى شروط الإعلان دون تعديل.

وأوضحت أنه بالرجوع الى احكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 واحكام المادة (344) بشأن العروض المنافسة، فان الهيئة ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة ليصـبح 39.8 جنية للسهم الواحد بدلا من 37.75 جم للسهم (بزيادة 2.05جنيه عن السعر السابق البالغ 37.75جنية للسهم الواحد). مع الإبقاء على باقى شروط الإعلان المعتمد من الهيئة ومد فترة السريان 5أيام عمل إضافية من تاريخ انتهاء فترة السريان السابقة فى 19/4/2023 لذا تقرر اعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم11/04/2023 .

