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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس بيلاروسيا يبحث مع وزير دفاع روسيا تنسيق عمل القوات المشتركة لدولة الوحدة

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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 بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم /الاثنين/ في مينسك، إجراءات إعداد وتنسيق التجمع الإقليمي لقوات دولة الاتحاد المشتركة. 
ونقلت وسائل إعلام روسية أن المباحثات تناولت التنسيق بشأن قضايا التدريب القتالي، والإعداد لمجموعة القوات الروسية البيلاروسية المشتركة.
وقال لوكاشينكو، خلال الاجتماع، "ممتن للجنود الروس من المجموعة الإقليمية للقوات الموجودة حاليا في الأراضي البيلاروسية على الرغم من كل الصعوبات".
وأضاف: أن "تدريب الجيش منظم بشكل جيد، ونحن نستعد كما يجب لأننا لا يتعين أن نتهاون"، مشيرا إلى أن بولندا وليتوانيا بدأتا التحرك في اتجاه بلاده.

مينسك بيلاروسيا روسيا