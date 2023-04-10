بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح مدن جنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ونشاط للرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تصل إلى حد السيل أحيانا على مناطق متفرقة من مدن المحافظة المختلفة، خاصة المناطق المطلة على خليجي السويس والعقبة، والمنطاق القريبة من المرتفعات.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء وغرف مجالس المدن الفرعية، رفع حالة التأهب القصوى، بسبب العواصف الترابية التي غطت جميع الطرق، وأهبات مرتادي الطريق الدولي الجديد توخي الحذر والتأني أثناء قيادة السيارة والالتزام بالسرعة المقررة وعدم الإنشغال بغير الطريق حفاظا على سلامة المواطنين؛ حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة بدرجة كبيرة مع وجود تراكمات للمرال على جانبي الطريق مما يجعل الرؤية غير واضحة .

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد حذرت في بيان لها اليوم، وجود سحب رعدية تؤثر بقوة على مناطق من سيناء وخليج السويس والعقبة؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا و قد تصل إلى حد السيول أحيانا .

كما تنشط الرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

كما أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد .

حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة .

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

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