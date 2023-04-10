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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط لص الموتوسيكلات بمنطقة المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة أحد الأشخاص  تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب  (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط إحدى الدراجات النارية حصيلة إحدى وقائع السرقة بمحيط سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لص الموتوسيكلات المرج