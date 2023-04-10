سقوط لص الموتوسيكلات بمنطقة المرج

ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة أحد الأشخاص تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط إحدى الدراجات النارية حصيلة إحدى وقائع السرقة بمحيط سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.