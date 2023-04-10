تحقيقات النيابة: 680 عقدا مقابل 176 شقة سكنية في عقارات مستريح مصر القديمة

تواصل نيابة مصر القديمة، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة القبض علي مستريح مصر القديمة،في اتهامه بالنصب علي المواطنين وبيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعدم التسليم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن العقارات المملوكة للمتهم، بها ٨٨ شقة سكنية للعقار الواحد، تم عرضها للبيع، واتفق على ٦٨٠ عقد تمليك للمواطنين وتم توقيعهم جميعاً، نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين ٣٠٠ ألف جنيه إلي نصف مليون جنيه.

وتسلمت النيابة العقود من المواطنين، كما استمعت الي أقوالهم في الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم ولكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

وكشفت التحقيقات والتحريات الاولية، أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بشكوى لعدد من المواطنين، لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات "تحت الإنشاء، مقاول، لتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار، إلا أنه لم يف بذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مرسى مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مرسى مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتجمهر عدد من المواطنين المتضررين من الواقعة أمام العقارات محل الواقعة، للمطالبة بضبط المتهم.