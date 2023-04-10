ننشر ضوابط الاعتكاف في مساجد القليوبية 

أعلنت مديرية الاوقاف بدء إستقبال المواطنين لبدء الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية حيث خصصت المديرية 376 مسجدا على مستوى المحافظة للاعتكاف هذا العام في العشر الأواخر من رمضان بدءا من اليوم وحددت ضوابط الاعتكاف في هذه الأيام المباركة.



أوضح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم، أن ضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية هذا العام جرى وضعها من قبل وزارة الأوقاف والتنبيه المشدد بتنفيذها في المساجد المخصصة للاعتكاف كالتالي:

على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد

يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه يمكن معرفة أماكن وخريطة وضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية والتعرف علي عناوين المساجد والأئمة المكلفين بالمتابعة بكل مسجد عبر الصفحة الرسمية لمديرية أوقاف القليوبية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، مشيرا أن عدد مساجد الاعتكاف في محافظة القليوبية 376 مسجد بالمراكز والقري موزعة كالتالي:

30 مسجد بإدارة بنها أول

50 مسجد بإدارة بنها ثان

24 مسجد بكفر شكر

85 مسجد بإدارة طوخ وبرشوم

مسجد واحد بقها

10 مساجد بإدارة قليوب

20 مسجد بالقناطر الخيرية

13 مسجد بإدارة شبرا الخيمة غرب

4 مساجد بإدارة شبرا الخيمة شرق

113 مسجد بإدارتي شبين القناطر غرب وشرق

11 مسجد بإدارة الخانكة

ومسجدين بإدارة الخصوص

13 مسجد بإدارة العبور.