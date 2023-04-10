حملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع العامة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة والباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق والزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لإعادة الإنضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة جميع الإشغالات والباعه الجائلين من على الطرق الرئيسية بمداخل المدينة لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات وإبراز الشكل الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر برفع الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام المواطنين بمدخل المدينة.

كما نفذت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الاشغالات وإدارتي التفتيش والمتابعة بالحي وأسفرت الحملة عن إزالة موبليا قديمة من شارع نادي المعلمين المتفرع من شارع عبدالعزيز علي لأحد المحلات التي تحتل جزء من الشارع، فيما تم إزالة حواجز حديدية وخرسانية بنفس الشارع كانت تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وتم تحرير المحاضر حيال المخالفين.