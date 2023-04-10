ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في الموسكي

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة الموسكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم" وعُثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار الموسكي 4 أيام