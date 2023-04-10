حبس تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في الموسكي

أمرت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة الموسكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم" وعُثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.