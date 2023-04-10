محافظ الغربية: إزالة فورية لأي بناء يشيد على أرض زراعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على عدم التهاون مع المقصرين داخل الوحدات المحلية وخاصة فيما يخص ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و نجوى العشيري السكرتير العام و علي عبد الستار، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وشدد محافظ الغربية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بعدم التهاون مع أي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لكافة أنواع المخالفات مع الاستعداد المسبق لأي محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية أو البناء بالمخالفة للقانون، وذلك حفاظاً علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

كما شدد رحمي على التنفيذ الحاسم لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية والميادين والشوارع العامة، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن، من خلال كتابه الدوري رقم 75 لسنة 2023، حيث كلف الحضور بالمرور اليومي على كافة المراكز للتأكد من تطبيق تلك التكليفات والتنسيق المستمر بين رؤساء المدن ووحدة المتغيرات المكانية وغرفة العمليات بالديوان.

وفي سياق آخر ناقش المحافظ الخطة الاستثمارية لمشروعات المحافظة والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 86% حيث تم مناقشة مشروعات الرصف، الكهرباء، الكباري والأنفاق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور والتي يتم تنفيذها بإجمالي تكلفة 680 مليون جنيه، كما ناقش المحافظ المشروعات المستقبلية التي تعكف المحافظة على دراستها تمهيداً للبدء في تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل وعلى رأسها مشروعات الرصف وإنشاء محاور مرورية جديدة.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد وإصدار التراخيص بنطاق المحافظة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات المحلات المرخصة وغير المرخصة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم.

وفي ذات السياق تم بحث آليات تعظيم الإيرادات وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة واستثمار الأصول المملوكة وتنميتها، إلى جانب مناقشة تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة.

واختتم الاجتماع بمناقشة استعدادات المحافظة لأعياد عيد الفطر المبارك وعيد القيامة، موجهاً بالمتابعة اليومية مع رؤساء المدن برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة للحركة المرورية ولحركة المواطنين، كما شدد على مسئولي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.