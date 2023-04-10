4 معلومات عن مباراة فاركو والاتحاد السكندري قبل لقائهما الليلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، ضيفاً على نظيره فاركو، في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

آخر ثلاث مباريات خاضها الفريقان قبل لقائهما الليلة

فاركو في آخر ثلاث مباريات، تعادل مع الإسماعيلي إيجابياً ١-١، وفاز على أسوان ١-٠، وتعادل مع الداخلية ١-١.

الاتحاد السكندري في آخر ثلاث مباريات تأجل له لقاء مع الأهلي وتلقى هزيمتين من المحلة وفيوتشر.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الممتاز

يدخل فاركو اللقاء برصيد ٢٩ نقطة في المركز العاشر، بينما الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة الدور الأول بين الفريقين

انتهى لقاء الدور الأول بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف أحرزه نجم الفريق مابولولو .

طاقم تحكيم مباراة فاركو والاتحاد السكندري الليلة

أسندت لجنة الحكام الرئيسية إدارة المباراة إلي الحكم حماده القلاوي حكم ساحة ويعاونه شريف عبدالله وعبدالعزيز محسن ؛ وحكم رابع محمود دسوقي ؛ وعلى تقنية الفيديو محمد علاء ويساعده هاني العراقي.