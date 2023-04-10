بعد استشهاد صبي فلسطيني.. الاحتلال يوسع حملات الاعتقال بالأراضي المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها العنيفة تجاه الفلسطينيين في مُختلف الأراضي المُحتلة، حيث نفذت عناصرها حملات مُكثفة لاقتحام المنازل واعتقال أصحابها خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت ولاء السلامين، مُراسلة فضائية «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين بمُخيم عقبة جبر خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما يأتي ضمن الممارسات العنيفة لقوات الاحتلال أخيرًا، والتي أدت إلى استشهاد الصبي محمد البلهان.

وأوضحت أن هناك مسيرة تضم الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، يقودها 7 وزراء بالحكومة، تجوب شوارع زعترة وحوارة وجبل صبيح بالضفة الغربية، مُتوقعة أن تشهد هذه المناطق وقوع اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين خلال الساعات المُقبلة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى للتهدئة، وهو ما يُمكن لمسه من خلال حملات الاعتقالات المستمرة والاشتباكات التي تؤدي إلى استشهاد الفلسطينيين، مُؤكدة أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بداية العام الجاري بلغ 96 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.