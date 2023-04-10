رابطة الحكام الإنجليزية تفتح تحقيقا في واقعة مباراة ليفربول وأرسنال

أعلنت رابطة الحكام المحترفين الإنجليزية، فتح التحقيق فى واقعة لاعب ليفربول أندي روبرتسون، من حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس، والتى حدث بين شوطي المباراة التى جمعت الريدز بأرسنال.

حيث استضاف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، نظيره أرسنال، الذى يضم محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، وذلك على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وحدثت الواقعة أثناء خروج اللاعبين بين شوطي اللقاء، حيث اقترب ظهير ليفربول أندي روبرتسون، من حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس، قبل أن يبدو الحكم وكأنه يرفع ذراعه تجاه اللاعب.

وغضب روبرتسون على الفور، وبدا أنه ادعى أن مساعد الحكم قد ضربه بمرفقه، واحتشد لاعبو ليفربول أمام الحكم الرئيسي بول تيرني لإثارة القضية، قبل أن يغادروا نحو النفق في النهاية.



وقالت رابطة الحكام فى بيانها: "نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون بين شوطي مباراة ليفربول وآرسنال على ملعب آنفيلد. سنراجع الأمر بالكامل بمجرد انتهاء المباراة".



ويعتبر هاتزيداكيس حكما صاحب خبرة طويلة، وكان جزءًا من فرق تحكيم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعدة سنوات.