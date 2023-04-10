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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الداخلية الصومالية: إجراءات صارمة لمواجهة الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن والاستقرار

الشرطة الصومالية
الشرطة الصومالية
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أكد وزير الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالي أحمد معلم فقي، أن قوات الشرطة بمحافظة بنادر (جنوب شرق البلاد) اتخدت خلال الأيام الماضية إجراءات صارمة لمواجهة الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأشاد فقي" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين - بالعمليات الفعالة التي تجريها قوات الشرطة الوطنية لحماية أرواح وممتلكات الشعب الصومالي.
وأشار إلى أن قوات الشرطة بمحافظة بنادر نجحت في تنفيد خطة تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، والتي شعر بها المواطنون على نطاق واسع في مواجهة مختلف العصابات التي كانت ترتكب أعمالًا مناهضة للأمن.

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