القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف " بمدينة نصر

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما ( شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول" مجهولين المصدر") .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتخلصهما من الحقيبة والأوراق بإلقائهم بالطريق العام .

كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة على النحو المشار إليه .. وأقرا بأن الهاتفان المضبوطان بحيازتهما من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا المضبوطات وإتهموهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.