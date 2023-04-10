تفاصيل مقتل سيدة على يد عاطل بعد سرقتها فى البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة (سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ) داخل مسكنها ووجود إصابات بها، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته .

كما كشفت التحريات، أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها) ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها وحيازتها مبالغ مالية، اختمر فى ذهنه سرقتها والتعدى عليها بالضرب مستخدماً أداة حديدية محدثاً إصابتها التي أدت إلى وفاتها، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالى مستولى عليه من محل سكن المجنى عليها ، والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور علي جثة سيدة فى البساتين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة سيدة مصابة بطعنات.

وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.