تنفيذ 96 مشروع متناهي الصغر للشباب والفتيات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية المحلية في دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات مولدة للدخل تساهم في تحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، وذلك بهدف تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من الصندوق.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الصغيرة تعتبر مفتاح التنمية الحقيقية للمساهمة في عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية ولها دور كبير في توفير فرص عمل للشباب والمرأة ، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر.

وقال مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة إن صندوق التنمية المحلية قدم قروض للشباب والفتيات لتنفيذ ٩٦ مشروعاً متناهياً الصغر بتكلفة مليون و ٦٩٢ ألف جنيه لافتا إلى أن السقف الائتماني للمشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية المشروعات المنزليه والماعز بحد أدنى ٥٠٠٠ جنيه وحد اقصى ١٠٠٠٠ جنيه، ومشروعات تسمين العجول بحد ادنى ١٥٠٠٠ جنيه وحد اقصى ٢٥٠٠٠ جنيه، ومشروعات رأس حلاب بحد ادنى ١٥٠٠٠ جنيه واحد اقصى ٣٠٠٠ الف جنيه، ومشروعات الآلات والمعدات والتروسيكل طبقاً لعرض سعر المقدم.

وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أن نسبه الفائده عن القرض ٦% على مدار مده السداد و تتراوح من ٢.٥ عام حتى ٣.٥ عام مع إعطاء مهله سداد من ثلاثه إلى سته أشهر.