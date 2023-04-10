محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير عدد من الطرق بمراكز أوسيم ومنشاة القناطر وكرداسة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ضمن خطه العام المالي الجاري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع اللواء أحمد راشد على نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم والجاري تطويره بطول ٤.٥ كم وتكلفة تصل الى ٢٣ مليون جنيه بدءا من محور الضبعة وحتي مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق طراد النيل بدءاً من مركز ومدينة أوسيم وبطول ٢.٥ كم حتي مركز ومدينة منشأة القناطر ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

كما اطلع محافظ الجيزة على جهود مركز منشأة القناطر في رفع كفاءة طبقه الطريق بمزلقان السكة الحديد بالجلاتمة لازدواج وتوسعة المزلقان وتيسير حركة المارة بالاضافه الي بدء تجهيزات أعمال رصف وتطوير طريق محطه المياه الرئيسي بمنشاة القناطر حيث تم وضع طبقه الدقشوم والسن لتنفيذ الاعمال.

الي جانب استكمال أعمال رصف طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة والذي يشهد تطوير وتوسعه شامله لتتماشى مع أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وكلف المحافظ رؤساء مراكز أوسيم ومنشاة القناطر بالمتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلي جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الأنارة وبالوعات صرف الأمطار .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز .