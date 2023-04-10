التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات

أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المُتكاملة للطالب، حيث تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتساعد على اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم، والعمل على صقلها، مشيرًا إلى تنظيم فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والتي عُقدت تحت شعار "رمضان يجمعنا" والتي نظمها معهد إعداد القادة بالوزارة بمشاركة ٢٠٠ طالب وطالبة خلال الفترة من ٢ إلى ٦ أبريل الجاري.

وتضمنت فعاليات الدورة الرمضانية منافسات في "تنس الطاولة، الشطرنح، كرة القدم الخماسية" بجانب تقديم العديد من المحاضرات التي ساهمت في تنمية الوعي ومنها محاضرة حول التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمُتطرفة، ومحاضرة حول القضية السكانية وبناء المجتمع، واختتمت الفعاليات بعرض مجموعة من مواهب الطلاب والذي قدمها فريق الإنشاد وإحياء التراث الديني بجامعة أسيوط.

وجاءت نتائج تنس الطاولة "بنين" كالتالي: فاز الطالب محمد أيمن بجامعة سوهاج بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الطالب محمد مؤمن بجامعة مدينة السادات، والمركز الثالث حصل عليه الطالب حسين أيمن بجامعة الزقازيق.

بينما جاءت نتائج تنس الطاولة " بنات" كالتالي: حصلت الطالبة بسملة إبراهيم بجامعة قناة السويس على المركز الأول، وفازت بالمركز الثاني الطالبة الشيماء محمد بجامعة جنوب الوادى، وجاء المركز الثالث من نصيب الطالبة سيمون فادي بجامعة المنيا.

وجاءت نتائج الشطرنج "بنين" كالتالي: حصل الطالب اسامة محمد بجامعة عين شمس على المركز الأول، وجاء الطالب فيلوباتير سمير بجامعة المنيا في المركز الثاني، وحصل الطالب ميخائيل صفوت بجامعة سوهاج على المركز الثالث، بينما جاءت نتائج الشطرنج "بنات" كالتالي: حصلت على المركز الأول الطالبة آلاء شوقي بجامعة المنيا، وفازت الطالبة إسراء مصطفى بجامعة حلوان في المركز الثاني، ثم حصلت الطالبة هميس كمال بجامعة سوهاج في المركز الثالث.

وجاءت نتيجة كرة القدم الخماسي كالتالي: حصل فريق التعليم العالي على المركز الأول وتضمن الفريق كل من "محمد أكرم - أحمد محمد - مينا مدحت - شريف حسين - أحمد حمدى - علاء محمد"، وحصلت جامعة سوهاج على المركز الثاني وتكون الفريق من "محمود عبدالعال، محمد عمر، أحمد أيمن، عبدالرحمن رشدى، جاسم جمال، أحمد محمد"، وكان المركز الثالث مناصفة بين جامعة قناة السويس والذى تكون الفريق من "محمد أحمد، محمد ناصر، كريم عبور، عمر أحمد، محمد صبرى، محمد إبراهيم"، وجامعة حلوان والذي تكون الفريق من "يحيى مصطفى، وليد سمير، نادر حسين، أحمد محمد، عبدالعظيم محمد، ساجد وائل".

هذا وقد حصل على أفضل هداف الدورة الرمضانية الطالب ساجد وائل من جامعة حلوان، وحصل على أفضل حارس مرمى الطالب مينا مدحت من التعليم العالي.

ومن جانبه، أكد د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة، على أن تنظيم هذه الفعاليات يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الشباب، موجهًا التحية والتقدير للطلاب على التمثيل والأداء المشرف خلال مشاركتهم في فعاليات الدورة الرمضانية، وقاموا بأداء دورهم بمهارة فائقة، وبقدر كافٍ من تحمل المسئولية، موضحًا سعي المعهد خلال هذا الأسبوع لتنمية روح الانتماء للطلاب، والعمل على تنمية الخبرات والمهارات ونشر الثقافات المختلفة لديهم، ودعم روح التعاون والتعارف والتقارب للطلاب جميعًا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التي أساسها الشباب، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات ساهمت في تعزيز روح التعاون والتسامح بين الطلاب بعضهم البعض، وبذل الجهد والمنافسة الرياضية الشريفة.

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