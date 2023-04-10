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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي وبيراميدز.. تعرف على الجائزة المالية لبطل كأس مصر

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع نظيره فريق بيراميدز فى مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021 - 2022. 
وتقام مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي.
وسيحصل الفائز على بطولة كأس مصر على مبلغ مالي مليون ونصف المليون جنية اما صاحب وصيف كأس مصر سوف يحصل على مبلغ مالي قدره مليون جنيه وذلك وفقا لماحدده الاتحاد المصري لكرة القدم.
تفتح أبواب استاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم الإثنين لإستضافة الجماهير في مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الأهلي و بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم.
حدد الأمن مسبقًا تواجد 20 ألف مشجع في مباراة اليوم بواقع 10 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم لبيراميدز.

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