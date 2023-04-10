تخفيض 50٪؜ على أولى رحلاتها.. "مصر للطيران" تدشن خطا جديدا إلى عاصمة بنجلاديش

أعلنت شركه مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن تشغيل خط جوي جديد بين القاهره ومدينة دكا وذلك إعتبارًا من 14مايو 2023، وهو ما يأتى ضمن خطه شركه مصر للطيران الطموحة للتوسع في شبكه خطوطها الجوية وفتح آفاق جديده حول العالم كما ان تشغيل خط جوي مباشر بين العاصمتين يساعد فى دفع حركه التبادل التجاري والاقتصادي مع دولة بنجلاديش.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى أنه فى ضوء توجهات الدولة المصرية بتعزيز أواصر العلاقات بين مصر ودول القارة الآسيوية بوجه عام، ودولة بنجلاديش بوجه خاص .

ونوه وزير الطيران إلى أن مصر تولى ملف العلاقات مع دول شرق آسيا ودولة بنجلاديش اهتماما بالغا مضيفا أن تشغيل خط جوي بين القاهرة ودكا يعكس علاقات التعاون المتميزة علي مدار أكثر من خمسين عامًا بين البلدين .

من جانبه صرح المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة لن تتوقف عن طموحاتها بالوصول بعملائها إلى أكبر عدد من النقاط حول العالم ، كما انها تهتم بالتطوير والتحديث فى كافه المجالات والانشطه لمواكبه شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا وقد جاءت تلك الخطوة في ظل الخطط التوسعية للشبكة التي تنتهجها مصر للطيران في سياستها والتي تهدف إلى تغطية أكبر قدر من النقاط الهامة بالعالم من الناحية الاقتصادية والسياحية.

وأكد زكريا أنه وفقا لسياسه العرض و الطلب فقد إتخذت مصر للطيران القرار بفتح هذا الخط الجديد الذي يلبي رغبات العديد من العملاء في كلا البلدين.

من جانبه صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه تقرر تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودكا بمعدل رحلتين أسبوعيًا، بإستخدام طراز الدريملاينر Boeing 787-9 والتى تضم عدد ٣٠٩ مقعدا مزودة بشاشات شخصية ، تنقسم إلى ٣٠ مقعدا في درجة رجال الأعمال ، و ٢٧٩ مقعدا في الدرجة السياحية، وتوفر الطائرة خدمة الواي فاي على متن الرحلة وخدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل المزيد من نقاء الهواء وتوازن نسب الأكسجين والرطوبة بداخل كابينة الركاب مما يحقق المزيد من راحة المسافر على متنها وكذلك تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها من مميزات إضافية.

وأضاف الطحطاوى أنه تشجيعا لهذا الخط الجديد تقرر طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقرر لها يوم 14 مايو القادم في رحلتي الذهاب والعودة.جدير بالذكر ان الاجراءات الخاصة باستخراج تأشيرة بنغلاديش تستغرق 48 ساعة كحد أقصى.

ويمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها مصر للطيران من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء من أي محمول على رقم 1717، ومن أي خط أرضي على 090070000