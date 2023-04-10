نائب يطالب بالإفصاح عن نتائج جهود مواجهة التعديات في غرب الدلتا

أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حجم التحديات المائية التي تمر بها مصر كبير.

جاء ذلك خلال مناقشة جلسة مجلس الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وأشار النائب، إلى الجهود التي تستهدف التحول نحو الري الحديث في الدلتا وغيرها، متسائلا عن جدوى اتباع سياسات الري الحديثة في الأراضي القديمة وتأثيرها على أرض الواقع خاصة في الأراضي التي يتم ريها بواسطة معالجة الصرف الزراعي، وكذلك وتأثيرها على كميات مياه الصرف الزراعي المستهدف معالجتها.

وتسائل النائب عن جهود مواجهة التعديات في غرب الدلتا، و الإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكدا أن الأمر ليس مسئولية وزارة الري فقط، وإنما يحتاج تكاتف كافة أجهزة الدولة.