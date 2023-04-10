الأربعاء.. مدحت صالح فى سهرة طرب رمضانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا

الإثنين 10/أبريل/2023 - 01:13 م

يحيى المطرب الكبير مدحت صالح سهرة طرب رمضانية بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المقامة خلال الشهر المعظم وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء 12 ابريل على المسرح الكبير

تتضمن السهرة نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات , حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى وغيرها الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بادائها .

وفى التاسعة مساء تعقد على المسرح الصغير ندوة ثقافية تتناول السيرة الهلالية وتستضيف الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الدكتور خالد عبد الحليم ابو الليل استاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وتقدمها الشاعرة اسماء كامل تحت اشراف الفنان امين الصيرفي ويتخللها فقرات غنائية لكل من الدكتور احمد سعد الدين والفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى تضم محمد عفيفي (ربابة) ، لبيب موسى (كولة) ، ابراهيم الشاذلي - حسن مصطفى (ايقاع ) ، محمد مصطفى (دف ) .

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