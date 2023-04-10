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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزيرة الثقافة تعلن إدراج مسرح قصر ببا ضمن مشروع "سينما الشعب"

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
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أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، إدراج مسرح قصر ثقافة ببا  ضمن مشروع سينما الشعب عقب تطويره وافتتاحه أمس الأحد بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقصر ثقافة ببا  يتكون من ثلاثة أجزاء هي الأرضي والمسرح والموقع العام، ويضم قاعات أنشطة متعددة، ومسرح على مساحة 800 متر يسع 300 فرد، تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والضوء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق. 

وحضر الافتتاح  لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، سهام بشاي وميرفت ميشيل عضوا مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مسرح قصر ثقافة ببا مشروع سينما الشعب إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي