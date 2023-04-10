وزيرة الثقافة تعلن إدراج مسرح قصر ببا ضمن مشروع "سينما الشعب"

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، إدراج مسرح قصر ثقافة ببا ضمن مشروع سينما الشعب عقب تطويره وافتتاحه أمس الأحد بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقصر ثقافة ببا يتكون من ثلاثة أجزاء هي الأرضي والمسرح والموقع العام، ويضم قاعات أنشطة متعددة، ومسرح على مساحة 800 متر يسع 300 فرد، تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والضوء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق.

وحضر الافتتاح لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، سهام بشاي وميرفت ميشيل عضوا مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.