خبير عملات رقمية يوضح سبب استبدال كلب ذهبي بطائر تويتر الشهير

قال ميشال هبر، خبير العملات الرقمية، إنَّ رجل الأعمال، إيلون ماسك، مالك موقع «تويتر»، تعود على إحداث ضجة إعلامية؛ من أجل رفع قيمة العملات المُشفرة.

وأضاف «هبر» في مُداخلة عبر «زووم» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، الإثنين، أنَّ استبدال «ماسك» كلب ذهبي بطائر تويتر الأزرق؛ ليرفع قيمة عملة «دوج كوين» وتحقيق مصالحه الخاصة.

وذكر خبير العملات الرقمية، ان دعم إيلون ماسك لـ«دوج كوين»، من المتوقع أن يحولها لأحد أهم العملات في العالم، مُشيرًا إلى أنَّ «دوج كوين» تسعى إلى الانتشار بشكل أسرع في السوق.

وكان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أقدم على تغيير شعار منصة «تويتر» الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، بشعار العملة المشفرة «دوج كوين»، وظهر شعار العملة المشفرة، وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة.