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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني تبدأ زيارة إلى الهند

اوكرانيا
اوكرانيا
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 بدأت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة دشاباروفا زيارة رسمية إلى الهند تستغرق يومين. 

وقالت دشاباروفا -في تدوينة عبر منصة تويتر- "إنني سعيدة بزيارة الهند - الأرض التي ولدت العديد من الحكماء والقديسين والمعلمين».
اليوم، تريد الهند أن تكون فيشواجورو (المعلم والحكم العالمي).
وفي حالتنا، لدينا صورة واضحة جدا: معتدي على أبرياء ضحايا. إن دعم أوكرانيا هو الخيار الصحيح الوحيد لفيشواجورو الحقيقي ".
وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية، بأن دشاباروفا تزور الهند في الفترة من 10 إلى 11 أبريل.

من جانبها أشارت إلى أنه في نيودلهي، من المتوقع أن تعقد اجتماعات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والثقافة الأوكراني ميناكاشي ليخي، وسكرتير (الشئون الغربية) في وزارة الشؤون الخارجية سانجاي فيرما ونائب مستشار الأمن القومي فيكرام ميسري.
وسيناقش الطرفان تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما إجراء المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية الأوكرانية - الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والصناعي والثقافي. وكذلك سبل تكثيف العلاقات بين البلدين في إطار شراكة شاملة.

الهند أوكرانيا