النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه في السوق بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول العثور على جثة أحد الأشخاص متوفي خلف السوق القديم دخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة وتبين عدم وجود شبهه جنائية، وصرحت بالدفن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور جثة أحد الأشخاص متوفي خلف السوق القديم دخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة اسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص مسجى على الأرض يرتدي ملابسه كامله ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وكشفت تحريات الرجال المباحث المبدائية أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدائي، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة