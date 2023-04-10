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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تواصل التحقيقات حول انفجار أسطوانة غاز بعقار كرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بكرداسة ما اسفر عن إصابة ١٩ شخص.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين واستمعت لاقوالهم.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز ووجود مصابين داخل منزل بشارع المشاتل من شارع المعسكر بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز أدى إلى انفجار الأسطوانة داخل منزل مكون من 3 طوابق "أرضي و2علوي" نتج عن الحريق إصابة 19 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفيات "إمبابة العام - أم المصريين - الحوامدية العام - القصر العيني - السلام التخصصي" لتلقى العلاج اللازم.

فيما تم إخلاء العقار وغلقه من قبل النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انفجار اسطوانة غاز عقار كرداسة النيابة تواصل التحقيقات