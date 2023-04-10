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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء : 91.5% ارتفاعا في أسعار اللحوم والدواجن خلال عام

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (62.7%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (69.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (91.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (20.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (64.1%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً ارتفاعاً قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (32.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (12.1%).

اما قسم الملابس والاحذية فسجل  ارتفاعاً ً قدره (20.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (32.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (16.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (35.2%).

وأوضح الجهاز انه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (26.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.6%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً  قدره (36.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (33.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (40.4%). 

كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (17.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.0%).

بينما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.1%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).

ولفت الجهاز الي انه سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (29.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (36.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.0%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.1%).

بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (45.2%).ج

الاحصاء التضخم مارس 2023