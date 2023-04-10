الإحصاء : 91.5% ارتفاعا في أسعار اللحوم والدواجن خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (62.7%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (69.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (91.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (20.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (64.1%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً ارتفاعاً قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (32.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (12.1%).

اما قسم الملابس والاحذية فسجل ارتفاعاً ً قدره (20.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (32.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (16.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (35.2%).

وأوضح الجهاز انه سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (26.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.6%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (36.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (33.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (40.4%).

كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (17.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.0%).

بينما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.1%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).

ولفت الجهاز الي انه سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (29.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (36.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.0%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.1%).

بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (45.2%).ج