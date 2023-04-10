عصام خليل: زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة مدينة نصر غير مسبوقة.. فيديو

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن زيارة الرئيس السيسي، لقسم شرطة مدينة نصر، هي زيارة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه لم يمر في تاريخ مصر أن قام أي رئيس بمثل هذا الالتحام المباشر مع المواطنين في كافة القطاعات.

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن اختيار قسم شرطة مدينة نصر أول، يمثل قطاعات مختلفة من المجتمع المصري، مؤكدا أن القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي ترغب في السماع من المسئولين عن هذا القسم طبيعة المشاكل التي تواجه المواطن المصري.

وتابع عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القيادة السياسية في مصر لا تتصرف بشكل عشوائي ولكن بدقة شديدة، مشيرا إلى أن اختيار الرئيس السيسي وقت الإفطار، تعطي بعد إنساني واجتماعي، وذلك عندما دعا الرئيس الجميع للإفطار، وإدارة حوار إنساني مما يطمئن الجميع على وضع الدولة المصرية.

وأشار عصام خليل إلى أن زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة مدينة نصر، لها دلالات أمنية أيضا لكون اي مستثمر سواء أجنبي أو مصري، يبحث عن الأمن والبنية التحتية لأي دولة، ومثل هذه الصورة تعكس توافر الأمن والأمان في الدولة المصرية.