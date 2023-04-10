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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5% في مارس الماضي

اسماك
اسماك
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن معدل التضخم الشهـرى لشهر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (5.3%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (11.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

بينما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.6%).

أما  قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فسجل  ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%).

الاحصاء معدل التضخم الأسماك